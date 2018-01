Crescimento e juro menor podem fortalecer Bolsa, diz OCDE A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu estudo semestral "Tendências do Mercado Financeiro" divulgado na semana passada, disse que o Brasil tem avançado na sua trajetória para obter a classificação de "grau de investimento" conferida pelas agências de risco. Segundo a entidade, se forem confirmadas as expectativas de um crescimento mais acelerado da economia brasileira aliado a uma queda das taxas de juros, poderá ocorrer uma reversão da recente preferência dos investidores estrangeiros pelos ativos de renda fixa em relação ao mercado acionário do País. O estudo afirmou que o índice Bovespa, de maneira geral, tem tido uma performance superior ao índice acionário geral da América Latina ao longo dos últimos meses. "Com uma forte posição em conta corrente, o Brasil tem sido capaz de acumular reservas e tem se movido em direção ao 'grau de investimento", disse a entidade, que reúne trinta das economias mais industrializadas do mundo e cuja sede fica em Paris. Mas ela observou que o crescimento do PIB brasileiro "tem permanecido abaixo do registrado pelos seus grandes parceiros emergentes". Diante dessa fraca performance econômica, "conjugada com as ainda relativamente altas taxas de juros, alguns investidores internacionais mudaram seus investimentos das ações para a renda fixa". Mas, segundo a OCDE, "se o crescimento retornar num ritmo mais forte e as taxas de juros declinarem, como é amplamente esperado, essa tendência poderia ser revertida". No próximo dia 24 de novembro, a OCDE apresentará num seminário no Rio de Janeiro um detalhado estudo sobre o Brasil, no qual vai muito além dessa avaliação sobre a situação do país no mercado financeiro. O levantamento enfatizará que o País, para obter taxas de crescimento maiores e sustentáveis, precisa adotar uma agenda ambiciosa de mudanças, entre elas a melhora do desempenho fiscal, a implementação de reformas macro e microeconômicas, além de estimular a inovação na economia.