Crise na Nigéria faz petróleo subir 0,11% em Londres Os contratos futuros do petróleo operam em margem estreita em Londres, com participantes digerindo as implicações dos recentes ataques a instalações de petróleo na Nigéria. No pregão eletrônico da Nymex, o contrato de referência sobe, ajustando-se aos ganhos registrados em Londres ontem, quando foi feriado nos EUA. Às 9h01 (de Brasília), o contrato de março do petróleo operava em leve alta de 0,11% na plataforma ICE, de Londres, em US$ 61,61 o barril. No pregão eletrônico da Nymex, o contrato de mesmo vencimento subia 2,30%, para US$ 61,26 o barril. Não há informação de novos ataques as refinarias no delta do Níger, na Nigéria, onde estão concentradas as grandes companhias estrangeiras de petróleo. Mas, de sábado até ontem, a violência cresceu, com o seqüestro de nove trabalhadores estrangeiros, ataques contra oleodutos e o principal terminal exportador. A produção da Nigéria foi reduzida em cerca de 455 mil barris ao dia em conseqüência dos ataques, de um total de 2,5 milhões de barris de produção diária. Um analista disse em Londres que mesmo a perda de uma pequena porção da produção nigeriana é crítica para o mercado, já que o petróleo leve atende a demanda das maiores refinarias dos EUA, que não estão preparadas para processar petróleo de grau pesado, disponível na Arábia Saudita.