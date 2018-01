Cruzeiro do Sul conclui emissão de US$ 50 mi em bônus, diz Dow Jones O banco Cruzeiro do Sul concluiu emissão de US$ 50 milhões em bônus de 10 anos, afirmou uma fonte à Dow Jones. Os bônus, resgatáveis após cinco anos, pagarão yield (rendimento) anual de 10,75%. O Dresdner Kleinwort coordenou a operação. Em setembro, o Cruzeiro do Sul levantou US$ 125 milhões em bônus de cinco anos, com taxa de 9,375%. As informações são da Dow Jones.