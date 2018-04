Cruzeiro do Sul e Unibanco confirmam associação O Banco Cruzeiro do Sul e o Unibanco confirmaram hoje a associação para o desenvolvimento de negócios no segmento de crédito consignado. A aliança prevê a criação de uma empresa financeira - Bancred - que conta com participação acionária de 50% para cada instituição e será operada pelas partes em sociedade, combinando a expertise do Banco Cruzeiro do Sul na gestão de canais alternativos de distribuição, com a escala operacional, produtos e serviços desenvolvidos pelo Unibanco.