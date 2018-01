Cruzeiro do Sul quer levantar US$ 50 mi com bônus de 10 anos O banco Cruzeiro do Sul espera levantar cerca de US$ 50 milhões por meio de uma emissão de bônus de dez anos no estrangeiro, disse uma fonte ligada ao banco à agência Dow Jones. O Dresdner Kleinwort está coordenando a operação, que deverá ser concluída até 20 de novembro. A fonte afirmou que os bônus deverão carregar taxa de juros anual de cerca de 10,5%. "Mesmo se a operação atrair um nível de demanda elevado, nós vamos manter o total da emissão em torno de US$ 50 milhões", disse a fonte. Em setembro, o Cruzeiro do Sul levantou US$ 125 milhões com um bônus de cinco anos que pagou uma taxa de 9,375%. As informações são da Dow Jones.