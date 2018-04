CSA confirma que vai contratar 600 chineses no Rio O diretor-presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), Aristides Corbellini, confirmou a contratação de 600 chineses para trabalhar na construção da planta da CSA - parceria da siderúrgica alemã ThyssenKrupp (90%) e da Companhia Vale do Rio Doce (10%). Entidades sindicais se opõem à contratação de mão-de-obra estrangeira, alegando que há no País trabalhadores qualificados no projeto. "Está confirmado e eles são necessários para fazer as obras dentro do prazo e dentro do orçamento", afirmou o executivo no início desta tarde. Ele participou da solenidade de assinatura de convênio da empresa com o Sistema Firjan, que por meio do Senai-RJ, que vai treinar 1.500 pessoas em operação e manutenção da siderúrgica. Segundo o diretor-financeiro da CSA, Ricardo Carpineti, o valor do convênio é em torno de R$ 10 milhões. A usina será localizada no bairro de Santa Cruz (RJ). Durante a apresentação do projeto para convidados e jornalistas, Corbellini ressaltou que o projeto dará prioridade para contratação dos trabalhadores na região. Os empregos diretos durante a fase de implantação do projeto são estimados em 10 mil contratações, em média - com possibilidade máxima de 18 mil contratações. Na fase de operação da usina, 3.500 empregos serão gerados, de acordo com Corbellini. Também presente ao evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio, Maurício Chacur, minimizou a presença dos trabalhadores chineses no empreendimento. "Eles são temporários, apenas na fase de construção da coqueria", afirmou. Corbellini confirmou ainda, na solenidade, o cronograma do empreendimento, cujo prazo de construção termina em março de 2009. A coqueria da usina deve ser concluída no final de 2008 e a construção do porto, por volta de agosto a setembro do mesmo ano. A CSA deve custar 3 bilhões de euros (valor sem impostos e juros durante a construção) e tem previsão de atingir produção de cinco milhões de toneladas ao ano. Toda a produção de aço será exportada. De acordo com cálculos anunciados por Corbellini, na solenidade, as exportações de aço brasileiras devem sofrer um acréscimo de 40% quando a usina estiver em plena operação.