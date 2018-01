CSN cancela proposta de fusão com a Wheeling-Pittsburgh A CSN acaba de informar que cancelou a proposta de fusão com a Wheeling-Pittsburgh - feita em 25 de outubro. Em breve comunicado, a siderúrgica brasileira diz que a nova administração da companhia americana tem interesse em realizar uma fusão com outra empresa. A Wheeling-Pittsburgh também recebeu uma proposta da Esmark.