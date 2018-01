CSN começará a exportar minério da Casa de Pedra em 2007 A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) começará a exportar minério de ferro da Casa de Pedra a partir de 2007. "Vamos exportar minério seja da Casa de Pedra, seja de outras fontes", disse o diretor de mineração da CSN, Juarez Saliba, em teleconferência com jornalistas esta tarde. A CSN espera exportar o total de 8 milhões de toneladas de minério de ferro da própria Casa de Pedra ou comprado de terceiros em 2007. A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) tem direito de preferência sobre o minério de ferro excedente da CSN. Na prática, a CSN oferece o minério de ferro que não utiliza para consumo próprio à Vale e, se não for de interesse da mineradora, negocia o produto para outros clientes. O executivo disse que a CSN não está preocupada com o direito de preferência da Vale, pois o importante é vender minério. "Podemos vender para um cliente de fora ou para a Vale, que é um ótimo cliente", diz Saliba. A CSN está ampliando a capacidade produtiva da Casa de Pedra, atualmente em 16 milhões de toneladas. No próximo ano, a capacidade vai aumentar para 21 milhões de toneladas, em meados de 2008, para 40 milhões de toneladas e, em 2010, para 53 milhões de toneladas. A exportação do minério de ferro da Casa de Pedra depende do início das operações do Porto de Itaguaí (RJ), prevista para o fim de dezembro ou início de janeiro, com capacidade de 8 milhões de toneladas por ano. A expectativa é que a segunda fase de expansão do porto, no final de 2007, amplie sua capacidade para 30 milhões de toneladas por ano e, em 2010, para 50 milhões de toneladas por ano.