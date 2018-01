CSN confia em potencial de sua oferta pela Corus, diz executivo A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) declarou estar confiante de que tem a melhor proposta pela Corus. Na semana passada, a brasileira se aproximou do conselho de administração do grupo anglo-holandês com uma oferta de 475 pence por ação, em dinheiro, avaliando a companhia em 4,5 bilhões de libras esterlinas (US$ 8,61 bilhões). A oferta superou a investida da concorrente indiana Tata Steel, que está oferecendo 4,3 bilhões de libras. "Tenho muito respeito pela Tata Steel, mas estou confiante de que somos provavelmente o parceiro mais indicado para a Corus", disse José Marcos Treiger, diretor de Relações com Investidores da CSN, durante encontro com a imprensa em Amsterdã. Segundo ele, a CSN e a Corus são ativas na produção de aço com alto valor agregado. Além disso, o diretor alega que a CSN é a produtora de aço mais eficiente do mundo. Sua margem Ebitda em 2005 foi de 46,05%, enquanto a da Tata Steel foi consideravelmente menor, afirmou Treiger - sem fornecer números comparativos. Combinadas, a CSN e a Corus iriam criar a quinta maior siderúrgica do mundo, com produção anual de 24 milhões de toneladas de aço e possibilidade de atingir, em 2010, a produção de 50 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, calcula a CSN. Pela manhã, ao deixar a reunião do conselho da Tata Steel, o diretor administrativo da empresa, B. Muthuraman, não fez comentários sobre o que foi discutido no encontro. Pouco depois, o canal de notícias indiano NDTV noticiou que a Tata vai procurar a aprovação da União Européia (UE) para a aquisição da Corus. Os reguladores da UE, por sua vez, estabeleceram um prazo até 3 de janeiro de 2007 para divulgar parecer sobre o negócio proposto pela Tata. As informações são da Dow Jones.