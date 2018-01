CSN diz que compra da Corus não afeta caixa A oferta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pela Corus deixou o mercado financeiro inquieto. A grande dúvida era saber se a siderúrgica teria condições de bancar o pagamento de US$ 8 bilhões sem se endividar demais. A CSN informou ontem que montou um esquema financeiro para realizar a operação sem comprometer o caixa e os ativos da companhia no Brasil, nem elevar muito o endividamento da empresa. Segundo o diretor de relações com investidores da CSN, José Marcos Treiger, os credores da nova linha de financiamento - Goldman Sachs, BNP Paribas e Barclays - terão como garantia apenas o fluxo de caixa do grupo anglo-holandês. A companhia comandada por Benjamin Steinbruch, conhecido por ser um empresário ousado, garante que não haverá aumento significativo do Ebitda (capacidade de geração de caixa) em relação à dívida líquida. 'Os níveis de alavancagem são normais. A CSN jamais faria uma operação com uma alavancagem que não fosse conservadora', afirma Trieger. De acordo com Trieger, os bancos assinaram um compromisso formal de financiar mais de 100% do que a empresa precisa para bancar a operação. Além do dinheiro dos bancos, a CSN pretende usar o fluxo de caixa adicional que pode ser obtido a partir da aquisição da Corus. O caixa da siderúrgica brasileira, que até 30 de setembro deste ano estava em US$ 1,4 bilhão, também deve ser incluído nessa conta. Na próxima segunda-feira, a CSN iniciará a avaliação das finanças da companhia (a chamada due diligence). O processo deve acabar em duas ou três semanas, segundo Steinbruch, que é o principal acionista e presidente do Conselho da CSN. 'Nossa proposta é melhor que a da Tata, com todo respeito que temos pela empresa. A CSN tem muito mais complementaridade com a Corus', afirma. Steinbruch afirmou que manterá o plano de vender de 10% a 20% da mina da Casa de Pedra no mercado de ações. O dinheiro dessa operação possivelmente ajudará a pagar a aquisição da Corus. Mas o que Steinbruch diz querer de fato com isso é outra coisa: despertar no mercado um reconhecimento pelo valor da mina. 'Nós atribuímos um valor perto de US$ 8 bilhões à Casa de Pedra', diz. Segundo ele, a CSN vale hoje US$ 8 bilhões. 'É um valor de mercado que se soma ao da CSN.' O futuro da mina da Casa de Pedra é considerado por especialistas uma questão-chave para essa operação. No mercado financeiro, as avaliações de preço variam muito, de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões. Steinbruch diz que não pretende vender 100% da Casa de Pedra, ao contrário do que já foi especulado. 'A Casa de Pedra nos dá uma vantagem comparativa enorme. A mina é estratégica para nós', diz. A alienação de uma parte da mina não deve comprometer o abastecimento, de acordo com Trieger. 'Podemos suprir a demanda com folga', diz. 'Nosso negócio de mineração será de pelo menos 75 milhões de toneladas de minério de ferro. A CSN e a Corus consomem hoje cerca de 40 milhões de toneladas', completa.