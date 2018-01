CSN diz que fusão com Wheeling é bem recebida por maioria O diretor executivo de infra-estrutura e energia da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Marcos Lutz, afirmou hoje que os acionistas da Wheeling-Pittsburgh Corporation que se opõem à proposta de fusão da empresa com a subsidiária CSN LCC visam não dar o conforto necessário à companhia para "maximizar o valor da operação". Lutz destacou que a operação é bem recebida pela grande maioria dos acionistas da Wheeling, "que percebem o real valor do negócio". A fusão já foi aprovada pelo conselho de administração da Wheeling-Pittsburgh, mas ainda terá de receber o sinal verde dos acionistas da empresa, em assembléia que será realizada em janeiro, além da aprovação pelas autoridades locais. No último dia 6, a CSN fez nova oferta aos acionistas da Wheeling, com três possibilidades de escolha de recebimento por ação que possuem na siderúrgica norte-americana. Os acionistas podem optar por receber uma ação ordinária da nova empresa que será formada por cada papel da Wheeling. Outra opção é receber um certificado de ação que obriga a CSN a pagar US$ 30 por ação após quatro anos de fusão, que ficará depositada com um agente custodiante. A terceira possibilidade é uma combinação das duas outras. Pelo acordo com a Wheeling, a CSN ficará com 49,5% das ações da nova empresa que será formada com a união. O negócio envolve ainda um empréstimo de US$ 225 milhões, conversível em ações, feito pela CSN à nova empresa e, com isso, a fatia da CSN poderá passar de 49,5% para 64%.