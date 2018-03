CSN diz que interesse por Paz del Rio independe da Corus O interesse da CSN pela colombiana Acerias Paz del Rio independe do resultado do leilão pela Corus, segundo a assessoria de imprensa da companhia. A empresa informa que está estudando o ativo da Colômbia e que essa análise seguirá seja qual for o resultado do leilão pela companhia anglo-holandesa, que acontece neste momento, em Londres. Ou seja, mesmo se a CSN levar a Corus, continuará avaliando a possibilidade de comprar a Paz del Rio. A siderúrgica brasileira disputa a anglo-holandesa com a indiana Tata Steel.