CSN e aliados já têm 20% da Corus A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e os bancos ligados a ela na proposta de compra da Corus já têm, em conjunto, uma fatia de cerca de 20% do capital da siderúrgica anglo-holandesa. Isso deve facilitar o caminho da empresa brasileira em sua disputa com a indiana Tata pelo controle da Corus. A CSN tem no total uma participação de 3,8% no capital da Corus. Os bancos UBS e Goldman Sachs, parceiros da companhia brasileira na empreitada, adquiriram recentemente um total de 11,36% do capital. Outro banco, o Barclays, que deve participar do financiamento da proposta da CSN, tem uma fatia de 4,7%. Com isso, o capital da CSN e seus aliados na Corus chega a 19,86%. Esses números representam de certa forma uma virada nas expectativas do negócio. O mercado já dava como certo que a Tata Steel, com mais fôlego financeiro que a CSN - por se tratar de um conglomerado gigantesco que atua em vários setores na Índia -, cobriria facilmente a oferta da CSN. No sábado, porém, a direção da Tata se negou a dizer se vai continuar lutando com a CSN pelo controle da Corus. ?Não temos nada a dizer nesse momento?, disse um alto executivo da Tata. A Tata anunciou em 20 de outubro que havia fechado um acordo com a direção da Corus para a compra da empresa, pagando £ 4,55 por ação (cerca de US$ 8,1 bilhões). O negócio, porém, ainda precisava ser aprovado pelos acionistas da empresa. Pouco menos de um mês depois, no último dia 17, a CSN entrou na disputa ao anunciar uma proposta de £ 4,75 por ação pela Corus, um negócio que chega a cerca de US$ 8,3 bilhões. A oferta da CSN não é ainda oficial. A expectativa é que a oferta formal da CSN seja apresentada ainda esta semana, antes da assembléia de acionistas da empresa, que será realizada na próxima segunda-feira. Salto Tanto para a CSN quanto para a Tata, a compra da Corus representaria um grande avanço no ranking mundial da siderurgia. A CSN, atualmente a 49ª maior siderúrgica mundial, passaria a ocupar a 5ª posição, com uma produção de cerca de 24 milhões de toneladas de aço por ano. Já a Tata passaria da 55ª posição também para o 5º posto no ranking, com uma produção combinada de 22,6 milhões de toneladas por ano. Quando anunciou a oferta pela Corus, a CSN disse que a proposta tinha um forte apelo estratégico e industrial. ?A combinação das duas empresas criaria um grupo forte e global, com posições de liderança no mercado e excepcionais redes de distribuição nos mercados desenvolvidos e emergentes?, disse, em nota, o , presidente do conselho de administração e diretor-executivo da CSN. ?O grupo resultante da fusão seria um líder no mercado global de siderurgia, auto-suficiente em minério de ferro e idealmente posicionado para se beneficiar da consolidação em andamento no setor.? Apesar da oferta maior, a CSN pode enfrentar um grande obstáculo com os gestores de fundos de pensão da Corus. Os administradores dos dois principais fundos da Corus, que têm ativos - e obrigações futuras - de US$ 24,5 bilhões, mais de duas vezes o valor da empresa, concordaram em apoiar a oferta da Tata. Seu apoio só foi conquistado pela Tata depois de semanas de negociações delicadas. A Tata concordou não só em cobrir o déficit de U$ 237 milhões, mas também em aumentar a taxa de contribuições da companhia por três anos.