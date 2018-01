CSN e Pão de Açúcar são destaques de alta na Bovespa As ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e do Pão de Açúcar sobem movidas por novidades. CSN chegou a figurar na lista de maiores ganhos na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), mas reduziu o ganho para 1,16%, ainda acima do Ibovespa, que tinha alta de 0,24%, por volta das 11h30. Ontem à noite a CSN informou que cancelou a proposta de fusão com a Wheeling-Pittsburgh - feita em 25 de outubro. Em breve comunicado, a siderúrgica brasileira disse que a nova administração da companhia americana tem interesse em realizar uma fusão com outra empresa. A Wheeling-Pittsburgh também recebeu uma proposta da Esmark. A postura agressiva da CSN em aquisições, ressaltada com o anúncio de elevação da oferta pela Corus, incomoda o mercado. Para analistas, a estratégia elevará o endividamento da empresa e pode reduzir seus múltiplos. Já o Pão de Açúcar disse ontem que suas vendas líquidas somaram R$ 1,186 bilhão em novembro, montante 5,1% superior ao registrado em igual período de 2005. Sempre na mesma comparação, as vendas brutas tiveram avanço de 4,1%, para R$ 1,410 bilhão. No conceito mesmas lojas, o grupo apurou expansão de 3,1% nas vendas brutas e de 4,2% nas vendas líquidas. Em comunicado, o Pão de Açúcar destacou a recuperação das vendas de produtos alimentícios, que apresentaram o melhor desempenho do ano, com crescimento de 1,3% no mês, "mesmo diante de uma ligeira deflação de alimentos nos últimos 12 meses". As ações agora lideram o Ibovespa, com alta de 4%.