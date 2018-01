CSN faz oferta pela anglo-holandesa Corus A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) apresentou ao conselho da Corus uma proposta para comprar a companhia anglo-holandesa pelo preço, em dinheiro, de 475 pence por ação ordinária. No mês passado, a indiana Tata Steel ofereceu 455 pence por ação da Corus. A companhia brasileira disse que qualquer oferta potencial é sujeita a certas pré condições, aos quais se reserva o direito de renunciar, incluindo a conclusão de diligência satisfatória, a finalização de acordos de financiamento e uma recomendação do conselho da Corus. Segundo a CSN, a combinação com a Corus criaria um dos cinco maiores grupo global de aço com produção de 24 milhões de toneladas por ano e, por volta de 2010, aproximadamente 50 milhões de toneladas de produção de minério de ferro. A CSN pretende financiar a aquisição da Corus por meio de uma combinação de recursos financeiros existentes e de novos débitos a serem subscritos por um consórcio de bancos formado pelo Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Credit Partners L.P. e BNP Paribas e/ou suas afiliadas designadas.