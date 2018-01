CSN ganha tempo para fazer proposta à Corus A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ganhou mais tempo para preparar sua oferta de compra da siderúrgica anglo-holandesa Corus. Isso só foi possível porque a empresa européia adiou de quatro para 20 de dezembro uma assembléia extraordinária de acionistas. "A diretoria da Corus decidiu que é de interesse dos acionistas dar um tempo a mais para que a CSN satisfaça as precondições e determine quando fará uma oferta formal", disse a Corus em comunicado. Nessa assembléia, os acionistas da Corus terão de votar pela oferta da indiana Tata Steel, coberta pela da CSN há pouco mais de uma semana. A empresa brasileira disputa com a indiana a compra da siderúrgica européia. Em oferta informal, a CSN ofereceu 4,75 libras por ação da Corus, proposta melhor que a de 4,55 libras por ação apresentada anteriormente pela Tata Steel. A proposta da brasileira estava condicionada a uma revisão na contabilidade da siderúrgica. No momento, a CSN está avaliando a situação financeira da companhia (a chamada due diligence) para decidir se fará ou não uma oferta firme. A empresa colocou 60 funcionários em um escritório provisório em Picadilly Circus, em Londres, dedicados a essa função. Na última sexta-feira, o presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, afirmou que a empresa gostaria de fazer uma oferta formal antes de 14 de dezembro. Há ainda outra boa notícia para a siderúrgica brasileira. Dois novos bancos - UBS e ING - prometeram apoio financeiro à CSN. A oferta de US$ 8,1 bilhões pela Corus havia deixado o mercado inquieto. A questão era saber se a empresa teria capacidade de bancar o pagamento sem se endividar demais. Quando anunciou sua proposta, a CSN disse que financiaria o negócio por meio de uma combinação de recursos financeiros disponíveis e de uma nova linha de crédito, que seria subscrita por um consórcio de bancos incluindo Barclays Bank, Goldman Sachs e BNP Paribas. Contra-proposta A Tata Steel, por sua vez, aguarda a formalização da proposta da CSN para decidir se fará ou não uma contra-oferta. "Não temos nada a dizer no momento", disse um alto executivo da Tata. Se a oferta da Tata tiver êxito, será a maior aquisição de uma empresa indiana no exterior. A aceitação da oferta por parte da Corus chegou a ser comemorada na Índia como um sinal de que o país havia se tornado importante ator no mercado global. Na sexta-feira, a Tata negou rumores que iria melhorar a oferta. Reportagens na imprensa britânica e indiana diziam que o conselho da Tata discutiu novos valores em reunião. O jornal The Business Standard chegou a dizer que os executivos estavam tentando encontrar maneiras de elevar o preço em US$ 1 bilhão. A Tata disse que não comenta especulações. As informações são de agências internacionais.