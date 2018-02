CSN investirá US$ 225 milhões na Wheeling-Pittsburgh A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu hoje as negociações para a fusão de seus ativos na América do Norte com a norte-americana Wheeling-Pittsburgh Corp. A operação exigirá investimentos de US$ 225 milhões da empresa brasileira, que deverão ser convertidos em aproximadamente 11,8 milhões de ações da nova Whelling dentro de um período de três anos. O acordo está sujeito a aprovação dos United Steel Workers (sindicato local dos empregados do setor). Segundo comunicado das empresas, o acordo envolve direitos de distribuição exclusivos para os produtos laminados planos da CSN nos Estados Unidos e Canadá e um compromisso de longo prazo para o fornecimento de placas pela empresa brasileira. O aporte da CSN lhe dará direito a uma fatia de 49,5% na nova companhia criada pela fusão. Os 50,5% restante ficarão com os atuais acionistas da siderúrgica americana. Do montante de US$ 225 milhões, aproximadamente US$ 150 milhões serão utilizados para melhoria dos ativos, incluindo a expansão da capacidade local da Whelling e uma segunda linha de produção de galvanizados, de 350 mil toneladas, na unidade de Terre Haute, no Estado de Indiana. O restante dos recursos será usado para melhorar a liquidez do grupo. Em nota, o diretor de infra-estrutura e energia da CSN, Marcos Lutz, destaca que a empresa é um investidor de longo prazo no setor de siderurgia e tem como meta fazer com que essas operações combinadas se transformem em um empreendimento de produção de aço de baixo custo, de qualidade mundialmente reconhecida, que vai poder concorrer tanto em base regional, quanto global.