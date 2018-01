CSN melhora novamente oferta pela Wheeling-Pittsburgh A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) afirmou hoje que elevou o valor de sua oferta por 49,5% de uma joint venture com a norte-americana Wheeling-Pittsburgh (WPSC). A empresa brasileira disse que contribuirá com US$ 50 milhões adicionais na WPSC, além dos ativos na América do Norte. Além disso, a CSN disse que ampliará o valor dos ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) de classe B de US$ 30,00 para US$ 32,00 - valor a ser pago após quatro anos da combinação das empresas. Esta é a segunda vez que a CSN melhora a oferta. Em 6 de novembro, a companhia brasileira já havia melhorado a proposta de fusão. As informações são da Dow Jones.