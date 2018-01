CSN motiva queda na produção brasileira de aço, diz IBS Apesar da queda estimada de 2,2% na produção de aço bruto este ano ante 2005, 2006 pode ser considerado um bom ano, informou hoje o vice-presidente executivo do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Marco Polo de Mello Lopes. De acordo com ele, a retração a ser registrada no fechamento do período, na realidade, foi causada por um fator extraordinário: a parada de equipamento de grande porte da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). "Se desconsiderar o efeito CSN (um decréscimo de 1,6 milhão de toneladas), teríamos um crescimento (na produção de aço bruto) de 3,4%", disse o executivo. De acordo com ele, devido ao cenário de 2006, com esse acontecimento da CSN, o Brasil fechou o exercício na décima posição no ranking mundial do setor - em 2005 atingiu a nona posição. O País já foi o oitavo em anos anteriores. Porém, segundo o executivo, mesmo com a retração na produção, o cenário foi favorável. "Foi um bom período para a siderurgia mundial e brasileira. É o quinto ano consecutivo de resultados positivos, após 30 anos de crises sucessivas", disse, lembrando que 2001 foi o ano da virada para o setor, impulsionado pela crescente demanda da China. Entre os resultados positivos apontados estão o comportamento das vendas internas, que têm previsão de encerrar o ano com alta de 10% ante 2005, somando 17,7 milhões de toneladas.