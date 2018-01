CSN nega jornal e diz manter interesse na Paz del Rio A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) negou hoje que tenha desistido de participar do leilão da siderúrgica colombiana Acerias Paz del Rio, como noticiado pela imprensa local. Segundo a assessoria de imprensa, "a notícia não procede e a companhia mantém o interesse em participar do leilão no próximo dia 16 de março". Em sua edição de hoje, o diário colombiano La Republica informa que a siderúrgica brasileira não iria fazer oferta pelo controle da empresa. A CSN, que solicitou aprovação da autoridade antitruste colombiana para participar do processo e foi atendida, teria desistido em razão de problemas relacionados a questões trabalhistas, de meio ambiente e mineração. A Paz del Rio é a segunda maior siderúrgica da Colômbia. Além da CSN, a agência antitruste do país autorizou o grupo Votorantim e a Arcelor Mittal a participarem do leilão. A Gerdau também recebeu autorização, mas deve vender alguns de seus ativos na Colômbia.