CSN negocia aliança com a Wheeling-Pittsburgh Steel A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou hoje que está em negociações avançadas para formar uma aliança estratégica com a norte-americana Wheeling-Pittsburgh Steel. A empresa brasileira acredita que o acordo trará benefícios, como a integração da produção, o acesso garantido a insumos, incluindo um acordo de abastecimento de placas, e melhoria no portfolio de produtos ofertados no mercado norte-americano. Além disso, a CSN se compromete a fazer investimentos estratégicos para levar a Wheeling-Pittsburgh a novos padrões de competitividade e escala e a fornecer suporte financeiro.