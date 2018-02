CSN obtém grau de investimento pela Fitch A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que, com a revisão da metodologia de nota de classificação de risco (rating) de "teto país" por parte da agência Fitch, a companhia teve seu rating aumentado de "BB+" para "BBB-", considerado como grau de investimento. Fábrica de cimentos A CSN obteve hoje da Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) do Estado do Rio de Janeiro, licença para implantar sua fábrica de cimentos a partir de agregado siderúrgico de alto-forno, em Volta Redonda (RJ). A unidade deve produzir 3 milhões de toneladas por ano. "O Projeto Cimento segue firme no seu cronograma, com o licenciamento aprovado e obras já iniciadas em Volta Redonda, desde o dia 7 de agosto. Assim, seguimos rumo ao nosso objetivo de operar já no último trimestre de 2007", disse o diretor da CSN Marcos Paim, responsável pela implantação do empreendimento, segundo nota divulgada pela companhia.