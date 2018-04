CSN oficializa fusão com Wheeling-Pittsburgh A CSN oficializou hoje a fusão com a Wheeling-Pittsburgh Corporation, mediante assinatura de contrato pelo qual a brasileira contribuirá com os ativos de uma subsidiária nos Estados Unidos em troca de 49,5% das ações da nova empresa formada da união (NewCo). O negócio, em andamento desde maio deste ano, envolve um empréstimo da CSN, no valor de US$ 225 milhões, conversível em ações da NewCo - mediante a aprovação do sindicato local. Com isso, a fatia total da CSN na nova companhia poderá subir para até 64%. A transação depende ainda de determinadas condições, "dentre as quais a aprovação pela autoridade da concorrência local e pela assembléia geral de acionistas da WPC a realizar-se no início de 2007". A CSN informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não vai comentar a fusão com a Wheeling-Pittsburgh Corporation.