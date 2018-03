CSN pode se tornar a 5ª maior do mundo A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), hoje a 50ª no ranking mundial, pode se tornar esta semana a maior produtora de aço do País e o 5º maior grupo siderúrgico do mundo, com capacidade de produção de 23 milhões de toneladas de aço bruto. Tudo isso se conseguir dar o maior lance pela siderúrgica anglo-holandesa Corus. Amanhã, segundo regras do órgão de controle de fusões e aquisições do Reino Unido, a companhia brasileira terá de enfrentar até nove rodadas de um leilão imprevisível, com uma concorrente de igual peso, a indiana Tata Steel, hoje a 53ª produtora mundial de aço. A CSN entra na disputa com um lance de US$ 9,64 bilhões, equivalente a R$ 20,5 bilhões, mas nada indica que o valor final desta aquisição possa ficar nessa cifra. Analistas brasileiros e de outros países, apesar de considerarem o valor alto, acreditam que a Tata demonstra disposição para elevar a oferta. As propostas e contrapropostas começaram em 17 de novembro do ano passado, quando a CSN entrou oficialmente na disputa pela Corus. A primeira oferta superou em US$ 500 milhões a proposta da concorrente, dando novo patamar para a disputa: US$ 8,1 bilhões. No dia 10 de dezembro, a companhia indiana elevou a oferta para US$ 9,2 bilhões, cifra coberta no dia seguinte com um lance de US$ 9,6 bilhões da CSN. Com as regras do duelo definidas na sexta-feira pela agência reguladora do Reino Unido, as duas empresas poderão fazer ofertas por até nove rodadas. A cada round as propostas não poderão aumentar menos do que cinco centavos de libra por ação da Corus. Uma elevação inferior encerra a disputa. Isso poderá se repetir oito vezes, caso ambas tenham disposição de manter os lances. A nona rodada, caso seja alcançada, terá uma regra diferente. As empresas podem fazer uma oferta final ou dizer qual o preço máximo que podem pagar pelos ativos. Segundo a agência reguladora, as ofertas começam a ser recebidas às 18h30 (horário de Brasília) de amanhã. Caso o processo não seja concluído até as 4h30 da quarta-feira, o leilão será retomado às 18h30 do mesmo dia. Há a possibilidade de se conhecer o vencedor da disputa apenas na quarta-feira. Casa de Pedra O trunfo da CSN para entrar nesta disputa é a mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas (MG). A companhia acredita que poderá usar o minério de ferro para dar um grande impulso econômico à Corus. Para produzir 18 milhões de toneladas de aço por ano, a siderúrgica européia consome por ano 25 milhões de toneladas de minério. A siderúrgica brasileira tem um plano para elevar até 2010 a produção de 16 milhões para 53 milhões de toneladas por ano em Casa de Pedra, uma reserva estimada em 8,6 bilhões de toneladas. A CSN promete dar à Corus minério de ferro de alta qualidade ?a baixo custo? e volumes crescentes de aço semi-acabado produzido no Brasil para beneficiamento nas unidades de laminação da companhia na Europa. Só com a venda do minério de ferro a companhia brasileira estima em US$ 450 milhões o aumento do fluxo de caixa da Corus.