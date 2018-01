CSN pode ter usina com chinesa Baosteel A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Baosteel, maior empresa siderúrgica chinesa, estão em negociação para construir uma siderúrgica com capacidade para produzir 6 milhões de toneladas de aço por ano, segundo informou o órgão da imprensa oficial chinesa, China Business News. Cada empresa seria dona de 50% do negócio. Procurada, a CSN não quis se pronunciar a respeito do assunto.