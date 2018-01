CSN poderia elevar oferta por Corus novamente, diz imprensa indiana A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que no momento trava uma guerra de ofertas com a indiana Tata Steel pelo controle da anglo-holandesa Corus, poderia elevar seu lance novamente, de acordo com o diário indiano Business Standard. A informação é atribuída a um executivo da CSN. Na segunda-feira, a siderúrgica brasileira superou a Tata Steel com uma proposta de US$ 9,6 bilhões, em face de US$ 9,18 bilhões propostos pela concorrente. A CSN tem opções de crédito de mais de US$ 12 bilhões para financiar a compra, que inclui US$ 2 bilhões em empréstimos do Citibank e do UBS além de outros US$ 2 bilhões de sua reserva de caixa, acrescenta o jornal. As informações são da Dow Jones.