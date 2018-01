CSU Cardsystem teve pior desempenho entre as estreantes na Bovespa A novata que apresentou pior desempenho em 2006 na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi a CSU Cardsystem. A empresa presta serviços de administração de cartões de crédito para terceiros, análise de crédito e telemarketing. As ações ON recuaram 39,11% desde a estréia, em 2 de maio. No mesmo período o principal índice da bolsa, Ibovespa, subiu 7,41%. O lançamento da companhia ocorreu dias antes da Bovespa dar uma guinada para baixo, após uma longa seqüência de altas e recordes de pontos, o que ajudou a pressionar os papéis a partir de meados de maio. A bolsa paulista se recuperou no final deste ano, porém o movimento não foi acompanhado pelas ações da CSU. Somente em dezembro, o ativo perdeu 7,5%. O baixo crescimento do faturamento e provisões no balanço do terceiro trimestre desagradaram aos investidores. Em nove meses, a receita bruta aumentou 12%, muito aquém da sua média histórica. O fraco desempenho, segundo explicações da própria CSU, deve-se ao atraso na implementação do Projeto Caixa - que consiste na migração da base de cartões dos clientes do banco -, o que deve ocorrer até fevereiro. Além disso, a empresa promoveu uma reestruturação nas unidades Telesystem e Credit&Risk. Na avaliação de Valmir Celestino, do Banco Safra, o mau desempenho da CSU está relacionado a um erro de precificação do papel em seu lançamento. "A CSU é uma companhia que não tem similar no mercado. Empresas assim são difíceis de calcular o preço justo", afirma, lembrando que o problema de precificação pode afetar o papel para o bem ou para o mal. "Com a Natura e a Lopes aconteceu algo semelhante. Mas no caso dessas duas, as ações foram vendidas muito abaixo do que seria justo", explicou, lembrando que os papéis da Natura dispararam 100% nos quatro primeiros meses após a estréia, em junho de 2004. Lopes, por sua vez, andou quase 30%, em apenas cinco pregões, na semana passada. Brasil Ecodiesel A Brasil Ecodiesel também não conseguiu remunerar os acionistas que aderiram à oferta até agora. Ao contrário, o papel perdeu 5,42% desde o início das negociações, em 22 de novembro. O problema da produtora de biocombustíveis foi muito além da precificação. A empresa teve uma estréia tumultuada, cercada de rumores a respeito da existência de um sócio oculto no controle da companhia. Esta pessoa seria o empresário gaúcho Daniel Birmann, inabilitado pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para exercer funções em companhias abertas. Por conta das notícias, a operação foi suspensa pela CVM e os investidores que já tinham feito reservas puderam desistir de comprar os papéis antes que a oferta fosse efetivada. "Foi um caso de governança às avessas", conclui Celestino. As incertezas societárias derrubaram os planos iniciais da empresa para o IPO. Ela esperava captar R$ 700 milhões para fazer frente aos projetos de expansão da capacidade produtiva, mas a oferta resultou em uma captação líquida de R$ 356,19 milhões, muito abaixo do previsto. Isso porque o preço da ação da oferta primária foi fixado em R$ 12,00, ou seja, 29,5% abaixo do piso inicialmente sugerido pela companhia - o intervalo variava de R$ 17,00 a R$ 22,00. Mesmo com o preço de colocação mais baixo, o papel continuou recuando nos últimos dias.