Custo da construção no País tem alta de 0,9% em maio

O Índice Nacional da Construção Civil teve variação de 0,90% em maio, ante 0,41% em abril, segundo divulgou nesta quarta-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi pressionado pelos reajustes salariais ocorridos em vários Estados. O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 580,75 em abril para R$ 585,96 em maio, sendo R$ 335,94 relativos aos materiais e R$ 250,02 à mão-de-obra. A parcela dos materiais teve variação de 0,13% em maio, contra 0,36% de abril. A mão-de-obra avançou 1,48 ponto percentual, passando de 0,46% em abril, para 1,94% em maio. No acumulado do ano, o índice ficou em 2,62% e, nos últimos 12 meses, em 5,17%. Os índices acumulam, no ano, alta de 1,68% (materiais) e 3,91% (mão-de-obra) e, nos últimos 12 meses, de 4,40% (materiais) e 6,24% (mão-de-obra).