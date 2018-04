Custo do emprego americano é foco dos mercados São Paulo, 31 de outubro - Na tentativa de analisar o grau de desaceleração da atividade econômica norte-americana (se brusca ou suave), os investidores devem atentar hoje para os dados do custo do emprego nos Estados Unidos no terceiro trimestre. No mercado de câmbio, a formação da ptax (taxa média), hoje, para vencimento de contratos futuros de dólar deve influenciar as cotações no mercado à vista, possivelmente descolando o movimento do dólar comercial dos movimentos do mercado financeiro em geral. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga às 10h30 (horário de Brasília) os dados do custo do emprego (ECI) no terceiro trimestre. EUA/Varejo - Às 10h55 (horário de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 28 de outubro. EUA/Indústria - Às 12 horas (horário de Brasília), a Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga seu índice de atividade industrial regional referente a outubro. EUA/Confiança - A Conference Board divulga às 12 horas (horário de Brasília) o índice de confiança do consumidor de outubro. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Agere Systems, Archer-Daniels Midland, Loews, Cummins, Dreamworks Animation, Eastman Kodak, Gartner, Hilton Hotels, Home Properties, Martha Stewart Living Omnimedia, Molson Coors Brewing, Procter & Gamble, Qwest Communications, UAL, US Steel, Valero Energy e Visteon divulgam seus balanços de terceiro trimestre. FGV/Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta às 8 horas o resultado da sondagem industrial de outubro.