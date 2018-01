CVC Turismo abre sua primeira loja no Acre A CVC, maior operadora de turismo da América Latina, inaugura amanhã sua primeira loja em Rio Branco, no Acre, e a sétima unidade na região Norte do Brasil. A nova loja reforçará a rede de representantes exclusivos da CVC na região, que já conta com duas unidades em Belém (PA), uma em Macapá (AP), uma em Porto Velho (RO) e duas em Manaus (AM). A loja de Rio Branco é a 208ª da rede CVC no Brasil e confirma a diretriz da operadora de possibilitar o acesso de seus produtos a um número cada vez maior de brasileiros. A unidade oferecerá todos os 770 roteiros da operadora, incluindo viagens aéreas, rodoviárias e marítimas, para dentro e fora do País. Recentemente, a CVC, promoveu uma reestruturação para se preparar para a abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2008 ou 2009. A empresa criou uma holding que irá administrar os diversos negócios de Guilherme Paulus, fundador da empresa. Sob a holding estarão a CVC Operadora - empresa que efetivamente abrirá o capital -, e as divisões de Hotéis, Turismo Terrestre, Marítimo e a companhia aérea "Samba". Os recursos da oferta de ações deverão ser usados na expansão internacional da CVC e na compra de aviões para a Samba.