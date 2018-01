CVM 30 anos: Osório acredita que informação é o "sangue" do mercado Um dos responsáveis pela implantação da nova Lei das Sociedades por Ações no Brasil, o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) José Luís Osório, é enfático ao afirmar que a informação é o "sangue que alimenta o mercado de capitais". O executivo, hoje sócio da gestora de recursos Jardim Botânico Partners, vê um claro avanço no conteúdo das informações prestadas pelas empresas brasileiras nos últimos anos. Mas defende uma padronização das normas contábeis para facilitar a comparação com o mercado internacional. Presidente da CVM entre janeiro de 2000 e julho de 2002, Osório avalia que é arriscado fazer alterações na legislação societária brasileira. "São trezentos artigos, você não consegue mexer apenas naqueles que quer", afirma. Admite, no entanto, que será necessário "repensar" as questões ligadas ao "tag along" (que estende direitos das ações ordinárias para as preferenciais). Segundo ele, as normas atuais limitam muito a aquisição de empresas mais caras. "Hoje, só uma companhia gigantesca pode comprar uma gigante", diz. Osório deu uma entrevista exclusiva à Agência Estado, por ocasião dos 30 anos da CVM, que serão completados em dezembro, Veja a íntegra: AE: Qual a principal preocupação que a CVM deve ter hoje quando fiscaliza e regula o mercado de capitais? Osório: A principal preocupação da CVM tem que ser sempre fazer a informação chegar a todos da forma mais clara e rápida possível. A informação é o sangue que alimenta o mercado de capitais. Como eu ou você vamos interpretar a informação faz parte do jogo. A CVM mostra que é mais atuante aplicando a lei. O Brasil é pródigo em leis muito boas, mas falta aplicação e punições. A prioridade tem que ser a aplicar a lei. AE: Como o senhor classifica a qualidade da informação prestada pelas empresas aos acionistas? Osório : As empresas melhoraram muito. Elas viram que é importante se comunicar com o mercado, discutir com investidores. Nesse ponto, os sites melhoraram e ajudaram muito. Mas defendo ainda uma padronização da norma contábil. A nossa é boa, mas se fosse padronizada facilitaria o entendimento do investidor. AE: A participação das pessoas físicas na Bovespa cresceu. Como classifica a proteção ao investidor? Osório: A CVM sempre procura e vai continuar protegendo todos os investidores. Ela não pode discriminar o maior ou o menor. Por isso, em algumas operações consideradas mais sofisticadas, ela limita ao investidor qualificado. A CVM mão entra no mérito, se o investimento na empresa A ou B é bom. Em geral, a função principal do investidor individual não é a análise de empresas. Ele é mais propenso a ser levado por ondas ou bolhas. O ideal é esse investidor se informar o máximo possível. Para tomar decisões corretas, usando o bom senso nos investimentos. Mas é bem vinda a entrada de investidores individuais no mercado. AE: Existe hoje um arcabouço legal que deixe o investidor pessoa física mais protegido? Osório: O investidor individual está sempre em desvantagem em uma briga. Ele não vai pagar o parecer sobre uma empresa. Por isso é que os órgãos preocupados com o mercado de capitais incentivam fundos com mais ativismo. Eles podem comprar uma briga. Ainda não tem uma ação de classe coletiva no Brasil. Mas se uma decisão judicial beneficia um grupo, acaba ajudando a todos. É por aí que se pode melhorar a proteção. AE: O cenário de forte lançamento de ações deve se sustentar? Osório: Espero que essa onda tenha vindo para ficar. Está ocorrendo uma mudança de mentalidade em que o controle não é tão fundamental. Você pode ter menos ações e ainda assim exercer uma efetiva influência na empresa. O Novo Mercado tem muito a ver com isso ao criar uma percepção de maior proteção. Mas se você olhar com atenção, grande parte das colocações (de ações) ainda é feita lá fora, se aproveitando dessa enorme liquidez mundial. As razões (para essa boa fase) são essas: o Novo Mercado e a liquidez internacional. Talvez, não sejam nos níveis de agora. Sejam em níveis menores. AE: Como o senhor avalia a qualidade das novas empresas listadas em bolsa? Pode haver uma onda de fechamento de capital no futuro? Osório: Acho que pode haver um ajuste natural. Como houve muita demanda para os bancos trazerem empresas ao mercado de capitais, é natural que tenham ocorrido aberturas de empresas que ainda não estavam prontas para serem listadas em bolsas de valores. Se essas vierem a fechar capital, faz parte do risco do mercado. Ninguém obrigou um investidor a comprar essas empresas. Teve muita abertura, o que assusta um pouco. Não há dúvida. AE: Qual a sua visão sobre o controle pulverizado de ações? Osório: Ao ser pulverizada, a empresa tem que correr o risco de uma possível troca de controle. O mercado precisa ter esse tipo de xeque, que é muito bom. Se houver uma queda da bolsa de 30% a 40%, provavelmente você vai ter oportunidade. E o administrador que faça uma defesa para sua ação não cair muito, o conselho que anuncie uma recompra de ação. Coisas que melhorem o preço. O que não se pode ter é um estatuto que impeça alguém de comprar essa empresa. Esse é o tópico da vez. Acho que o mercado não está caminhando apenas para empresas pulverizadas. O grande benefício é que foi aberto um leque de opções. AE: As empresas pulverizadas que estão nascendo no Brasil têm um estatuto muito restritivo? Osório: Muitas vezes, os estatutos obrigam a pagar um prêmio muito grande ou estabelecem regras que determinem ofertas pelo restante das ações quando se chega a 20% da empresa. Esse tipo de coisa não é necessariamente bom. Comprar 20% de uma empresa é uma coisa, comprar 100% é outra. Isso limita o número de compradores da empresa a uma barbaridade. Isso é uma adaptação que o mercado terá de ajustar. AE: O senhor acredita que os bancos de investimento é que estão amarrando esses estatutos na hora de estruturar as operações.... Osório: Para banco de investimento, eu já fui de vários, o longo prazo é o bônus do semestre. Acredito que o mercado vai achar que estão saindo estatutos muito restritivos a uma possível troca de controle. E vai ter que se adaptar e estabelecer novas regras quando outras empresas forem abrir capital. Mesmo assim, acho que a predominância no mercado será de empresas com controle. AE: Em sua opinião, a CVM deve regular com base em casos específicos ou divulgar mais pareceres gerais? Osório: Gosto muito da idéia de pareceres de orientação. O caso da Telemar é um caso típico. Foi correto porque serve para outras empresas. Se ele já estivesse em vigor na época em que a Embraer fez uma operação parecida, deveria ter seguido o modelo. O mercado funciona assim. AE: A CVM deveria se posicionar em questões como a do controle compartilhado? Osório: Essa é uma questão que precisa ser analisada caso a caso. Acho que em algum momento a CVM será levada a se manifestar. Esse caso vai estabelecer um precedente. Esse é um assunto que dá algumas discussões acaloradas do que deve ser feito. Por exemplo, acho que o tag along deveria mudar no futuro. AE: Porquê? Osório: Porque a regra do tag along não permite a compra de empresas mais caras. Idealmente, deveria se fazer um leilão pelo bloco de ações, com interferência ou não. Hoje, só uma companhia gigantesca comprar uma gigante. Acho que o tag along terá que ser repensado. Mas deve ser no longo prazo. Nos Estados Unidos, não existe tag along. Você faz uma oferta em leilão, quem quiser vender, vende. AE: Já é necessário modernizar a lei das SAs? Osório: São trezentos artigos, você não consegue mexer apenas naqueles que quer. Tem que ser um negócio muito bem organizado, porque se corre o risco de piorar a lei. Em 1997, pioraram a lei. Tem que ser uma cirurgia muito específica, blindando os outros artigos para não piorar. Tipicamente, isso é mais fácil nos primeiros anos de governos. Mas tem que lembrar que 300 artigos podem ser alterados. Eu ainda daria um pouco mais de tempo antes de mexer. Hoje, isso não precisa ser prioridade. AE: Como o senhor avalia os critérios e a eficácia das punições a integrantes do mercado e empresas? E o tempo e conclusão dos processos? Osório: Parece-me que as multas aumentaram e a conclusão dos processos está mais rápida. A lei deu mais poder para a CVM. Tem que continuar motivando as pessoas lá dentro. Ela não pode passar tanto tempo esquecida. Nos anos 80 e 90, ela ficou praticamente abandonada à sua própria sorte. Acho que isso não vai mais acontecer. Se o Brasil se desenvolver, a CVM vai ser cada vez mais importante para o mercado de capitais. AE:Qual sua avaliação sobre a instrução 400, a famosa lei do silêncio? Osório: Acho que terá de ser revisitada aqui e no exterior. Com a rapidez da disseminação da informação é complicado. A informação chega para todos ao mesmo tempo, cada um a interpreta à sua maneira. E, havendo qualquer excesso, a CVM pune. Mas acho que, em um mercado tão pouco popularizado, a divulgação das informações é boa. Acho que vão acabar flexibilizando a 400 e atuando pontualmente. AE: É difícil estabelecer a fronteira entre a regulação do mercado e a proteção ao minoritário? Osório: A CVM não é para ser paternalista e não é paternalista. Ela existe para estabelecer regras que evitem abusos contra os investidores em geral. E isso tem ocorrido. AE: Como avalia a gestão atual da CVM? Osório: Acho muito boa. Estão certos ao priorizar a aplicação da lei. Esse colegiado tem coragem para assumir algumas posições e coragem para assumir erros.