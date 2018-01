CVM acata recurso da Vale e continua análise de debêntures A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acatou hoje o recurso da Companhia Vale do Rio Doce contra a suspensão por sete dias da análise do pedido de emissão de R$ 5 bilhões em debêntures da empresa. Com isso, a área de registro da autarquia volta a analisar o processo da mineradora brasileira. A CVM interrompeu a análise da operação para exigir esclarecimentos sobre uma notícia referente à demanda pelos papéis da empresa. Em entrevista coletiva na semana passada, o presidente da Vale, Roger Agnelli, afirmou que a procura pelas debêntures da companhia estava forte e que o lançamento poderia chegar a R$ 7 bilhões, valor que supera o pedido de R$ 5 bilhões arquivado na autarquia. O comunicado da CVM, porém, faz referência apenas a uma matéria publicada no Jornal Valor Econômico. No recurso, a Vale explicou que divulgou um fato relevante informando ao mercado financeiro que a demanda pelas debêntures e a remuneração do papel só serão conhecidas após o bookbuilding (uma ferramenta para a apuração de intenções de compra de ativos via internet).