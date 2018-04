CVM concede registro de cia aberta para a Autotrac, de Nelson Piquet A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu hoje registro de companhia aberta para a Autotrac Comércio e Telecomunicações, que atua no segmento de comunicação móvel de dados, monitoramento e rastreamento de frotas via satélite. O pedido da companhia foi feito em maio deste ano. Sediada em Brasília, a Autotrac existe desde 1994; foi fundada e é presidida pelo tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet. A companhia desenvolve produtos e serviços para o segmento de transporte de carga, utilities e órgãos do Governo e soluções para gerenciamento logístico e de risco, comunicação, transmissão e integração de dados, conforme informações de seu site. Em seu site, a empresa se define como "líder absoluta" do mercado brasileiro, com 85% de participação. A Autotrac conta com 11 unidades de negócios espalhadas pelo Brasil e uma subsidiária na Argentina e faturou, em 2004, R$ 300 milhões.