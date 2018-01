CVM diz que não divulgará exigências feitas à Arcelor Mittal A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fez novas exigências à Arcelor Mittal em relação à oferta de aquisição das ações dos minoritários da Arcelor Brasil. A CVM não vai tornar públicas essas exigências, segundo a assessoria de imprensa do órgão regulador. No último sábado, expirou o prazo para que a área técnica da CVM se manifestasse em relação à oferta feita pela Arcelor Mittal. A Arcelor Mittal tem 45 dias para atender às solicitações da comissão. Em seguida, a CVM terá 30 dias para a nova análise, quando decidirá se fará o registro da oferta ou se apresentará novas exigências. Se a CVM fizer novas solicitações, a Arcelor Mittal terá 15 dias para se manifestar. Segundo a Arcelor Mittal, tanto na compra das ações da Arcelor na Europa quanto na oferta pelos papéis dos minoritários da Arcelor Brasil, o cálculo foi feito por meio do múltiplo EV/Ebitda de 5,5 vezes. Com isso, chegou-se a ? 12,11 por ação, o equivalente a cerca de R$ 34 por papel dos minoritários da controlada brasileira.