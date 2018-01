CVM eleva preço da oferta de ação da Arcelor a R$ 51,27 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revisou o valor da oferta de recompra de ações da Arcelor Brasil para R$ 51,27. Esse valor representa um prêmio de 21% em relação ao valor atual de mercado das ações da Arcelor Brasil, que fecharam ontem cotadas a R$ 42,35 a unidade. O valor divulgado anteriormente pela CVM era de R$ 47,90. A negociação com as ações da siderúrgica estão suspensas até as 13 horas de hoje. A CVM informou que a revisão ocorreu porque foi constatado erro nos cálculos. O novo valor representa ? 4,57 por ação da Arcelor Brasil - parcela do pagamento em dinheiro - e 0,3942 ação da controladora Mittal para cada ação da Arcelor Brasil. A autarquia detalhou que a nova projeção de preço considera a cotação de fechamento das ações de Mittal no último dia 9 e o ajuste de preço necessário depois do anúncio do pagamento de dividendos divulgado em 15 de dezembro. No comunicado anterior da CVM, divulgado nesta manhã, não havia referência ao ajuste de preço devido aos dividendos.