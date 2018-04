CVM examina seis novos pedidos de registro inicial de cia aberta A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informa em seu site que recebeu hoje seis novos pedidos de registro inicial de companhia aberta. Além da Positivo Informática, a autarquia examina as solicitações da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, Tevecap, Isa Capital do Brasil, Concessionária Ecovias dos Imigrantes e Rodobens Negócios Imobiliários. A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI), braço de incorporação imobiliária do grupo Camargo Corrêa, atua nos segmentos residencial e comercial. A empresa pretende aproveitar a janela de oportunidade para captações aberta atualmente na Bovespa. A ampliação do Shopping Jardim Sul, o Faria Lima Business Center e a Transamérica Tower Nações Unidas, em São Paulo, estão entre os projetos comerciais montados pela empresa. A Tevecap é a holding da TVA, controlada pelo Grupo Abril, e distribui conteúdos por meio de TV, Internet e celular. A ISA Capital do Brasil foi o agente de investimento.da Interconexión Eléctrica (ISA), que assumiu no dia 26 de julho, o controle de 50,1% das ações ordinárias da Transmissão Paulista. A ISA fechou um crédito com os Bancos JP Morgan e ABN AMRO para o pagamento desta transação, o que se deu através da Isa Capital do Brasil. A Ecovias dos Imigrantes é uma concessionária administrada pela Primav EcoRodovias. Já a Rodobens atua no segmento de financiamento imobiliário. Em parceria com o Unibanco, a companhia oferece o Sistema Fácil, que possibilita a compra de imóveis residenciais sem comprovação de renda; e o Plano Único, que oferece financiamento para aquisição de imóveis residenciais e comerciais, novos e usados, com facilidades de crédito e pagamento. A Positivo Informática faz parte do Grupo Positivo, que desde 1972 atua no segmento de educação básica e ensino superior. Segundo informações do site, a Positivo Informática produz computadores, softwares e soluções educacionais para o mercado nacional e internacional. A empresa planeja lançar ações ordinárias.