CVM investiga venda de ações da Oi no mercado A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando a movimentação atípica com os papéis da Oi (Telemar) nos últimos dias. A intenção é verificar se houve uso de informação privilegiada antes da divulgação da oferta voluntária de ações da companhia. O superintendente de Relações com Mercado e Intermediários da autarquia, Waldir de Jesus Nobre, informou que os papéis caíram nos filtros de acompanhamento de mercado da autarquia. Entretanto, Nobre destaca que existem várias outras notícias que podem ter influenciado a compra e venda das ações da companhia nos últimos dias e que poderiam explicar a oscilação mais forte de preço e quantidade esta semana. Ele lembrou que nos últimos dias foram veiculadas informações sobre uma possível fusão da empresa com a Brasil Telecom e também estudos do governo para mudar as regras que impedem a fusão das duas empresas. ?É normal a CVM analisar os negócios quando as ações caem no filtro. Essa será uma investigação complicada. O investidor terá várias explicações para esclarecer porque comprou. E todas plausíveis?, afirmou.