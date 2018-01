CVM pede esclarecimento e estréia do POP, na Bovespa, é adiada A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informa que o lançamento do POP - Proteção do Investimento com Participação, inicialmente previsto para começar a ser negociado amanhã, foi temporariamente suspenso. A Bolsa atende a uma determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia solicitou que sejam prestados ao mercado esclarecimentos adicionais a respeito do POP, motivada por informações publicadas na imprensa, "especificamente sobre os riscos inerentes ao mercado de renda variável". Em comunicado, Bovespa e CBLC afirmam que "já estão providenciando os esclarecimentos solicitados e oportunamente comunicarão ao mercado a nova data de início das negociações com o POP".