CVM pede esclarecimentos para a Gol sobre Varig A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pediu hoje novos esclarecimentos para a Gol sobre as notícias de que a companhia estava negociando a compra da Varig. Ontem, a autarquia também solicitou informações, mas a companhia divulgou apenas um comunicado lacônico, no qual dava a entender que estava em processo de negociação com a Varig. Hoje, após o fechamento do mercado, saiu o fato relevante confirmando a aquisição. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Gol subiram 4,17% hoje, revertendo o comportamento de queda observado desde segunda-feira. As preferenciais da Varig dispararam 10,28% - vale destacar que a empresa negociada na Bovespa é a Varig antiga, e não a companhia vendida hoje para a Gol.