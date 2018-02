CVM retifica: registro de Br Ecodiesel indeferido; cia faz novo pedido A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) retifica informação veiculada no site da autarquia e informa que o pedido de registro de companhia aberta para a Brasil Ecodiesel foi indeferido, por falta de documentação. A empresa já entrou com novo pedido de registro. A Brasil Ecodiesel estrutura uma oferta primária e secundária de ações ordinárias para aderir ao Novo Mercado da Bovespa. A empresa também planeja uma colocação internacional, com a de American Depositary Shares (ADSs), representadas por American Depositary Receipts (ADRs) para investidores qualificados dos EUA, conforme definidos pela regra 144A. O coordenador líder da operação é o Banco Fator, que trabalhará ao lado da Citibank Corretora