Cyrela anuncia criação de duas parcerias no Espírito Santo A Cyrela Brazil Realty anunciou a criação de duas parcerias no Espírito Santo, com a Incortel Incorporações e a Morar Construtora. Segundo a empresa, a iniciativa faz parte do seu plano de expansão pelas capitais da região Sudeste, que representam 55% do PIB brasileiro. A Incortel atua nas cidades de Vitória, Rio de Janeiro, Macaé e Florianópolis com incorporação de empreendimentos de médio e alto padrão e hotéis da bandeira Accor. A Morar está presente nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. Cada uma das parcerias deve resultar em valor geral de vendas (VGV) de R$ 70 milhões nos próximos 12 meses. "A Cyrela Brazil Realty terá exclusividade nos futuros lançamentos e sua participação será entre 50% a 80% em cada novo empreendimento", diz o comunicado da empresa.