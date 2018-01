Cyrela negocia aquisição de terreno da Daslu Um dos maiores negócios imobiliários do ano está sendo discutido em São Paulo. A Cyrela pode comprar da Ergi o terreno onde ficam a Daslu, o prédio inacabado da Eletropaulo e a área em que foi erguida o Cirque du Soleil. O negócio é avaliado pelo mercado em R$ 380 milhões. A Cyrela não confirma a operação, mas diz que está avaliando o terreno. Empresários e executivos do mercado, no entanto, garantem que o negócio está a um passo de ser fechado. "A negociação vem se arrastando há tempos e entrou na reta final nos últimos três meses", diz um executivo da área imobiliária. A idéia é transformar o terreno num complexo residencial e comercial de alto padrão. A área abrigaria um hotel, um prédio de escritórios, um outro de apartamentos e ainda um shopping center, do qual a própria Daslu serviria de âncora. A Daslu nega que tenha recebido qualquer consulta da Ergi a respeito da venda do terreno. "Ninguém nos procurou até o momento", diz a proprietária Eliana Tranchesi. E, mesmo se o terreno for vendido, ela não abre mão do espaço. "Pode vir para cá o pior inimigo possível que continuaremos aqui. Temos um contrato de 10 anos, prorrogável por mais 10." Ela diz que tem uma clientela fixa e que outro empreendimento no local não abalaria o movimento da Daslu. "Um hotel seria ótimo, mas não vejo sentido num shopping. Não cabe no espaço. Já temos 79 lojas na Daslu e outros shoppings na região", diz. Eliana lembra também que se a Cyrela ou qualquer outro investidor fizer alguma proposta pelo terreno, a Daslu tem o direito de preferência na compra. "Temos de ser consultados. E o prazo para exercer ou não o direito de compra é de 90 dias." No mercado, porém, ninguém acredita que Eliana faria uma proposta pela compra total do terreno. Área valorizada A região tem se mostrado atrativa para o filão residencial. "Os últimos três lançamentos foram residenciais, o que mostra uma forte tendência numa região dominada por escritórios", diz o presidente da Itaplan, Fábio Rossi. Na opinião dele, a revitalização do Parque do Povo (vizinho ao terreno), prevista para ser entregue em 2007, vai mudar o perfil da região. "Com esse parque, poucas regiões em São Paulo terão uma valorização tão alta. Em um ano, ela pode chegar a 20%", aposta Rossi. O ponto considerado frágil na região é a favela que fica ao lado da Daslu. O mercado imobiliário já sonha até em fazer uma proposta para que a Prefeitura compre o terreno e venda a um preço mais alto no mercado imobiliário. Mas essa não é uma decisão fácil, pois pode levar anos para sair do papel. O complexo também é visto como uma boa opção para o segmento de escritórios. O nível de vacância na cidade está baixo, em 16%, segundo a consultoria imobiliária Binswanger. "Grandes companhias vão fazer fila para estar ali. Há poucos terrenos como esse em São Paulo. Está difícil achar três andares inteiros", diz o diretor da Binswanger, Erwin Tubandt. O executivo acredita que o metro quadrado possa chegar a R$ 100. "Na Faria Lima, o metro chega a R$ 80", diz Tubandt.