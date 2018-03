Dado de emprego pode sinalizar grau de esfriamento econômico dos EUA A grande expectativa do dia de hoje é com a divulgação do dado sobre o mercado de trabalho norte-americano, conhecido por payroll. Segundo analistas, o indicador poderá ter impacto no desempenho dos mercados e tentar acalmar os investidores, após a divulgação da ata do Fed, na quarta-feira. No documento, os participantes do banco central dos EUA voltaram a demonstrar preocupação com o esfriamento econômico do país. EUA/Payroll - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados do nível de emprego em dezembro, mais conhecido como payroll. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 30 de dezembro; na semana anterior, os estoques sofreram uma redução de 46 bilhões de pés cúbicos). EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Ben Bernanke, fala, às 16h45, sobre a atividade do banco central e a supervisão bancária nos EUA; às 13h30, a presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Cathy Minehan, vai falar em evento em Hartford (Connecticut); às 20h45, o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, vai falar durante a conferência anual da Labor and Employment Relations Association. Produção Industrial/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial de novembro.