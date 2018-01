Dado de emprego sai no Brasil em dia de feriado nos EUA O dado de emprego que IBGE divulga é o principal indicador com chances de influenciar no movimento do mercado financeiro do Brasil. Nos Estados Unidos, bancos, mercados e órgãos do governo não abrem por conta do feriado em Ação de Graças. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de outubro. Em setembro, taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em 10%. Política Monetária/BC - O Banco Central divulga nota de política monetária e crédito referente a outubro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de novembro. O IPC-S subiu 0,34% na semana até o último dia 15.