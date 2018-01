Dado de imóveis pode indicar nível da desaceleração econômica nos EUA Mais um indicador que sai nos Estados Unidos hoje poderá apontar o nível da desaceleração econômica no país no começo de 2007. O índice de atividade no setor de construção de residências de dezembro é importante pois provavelmente terá condições de sinalizar a necessidade ou não de novos apertos monetários nos EUA. EUA/Imóveis - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 16 horas, o índice de atividade no setor de construção de residências referente a dezembro. EUA/Conta Corrente - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o saldo em conta corrente do país no terceiro trimestre. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras de indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB, produção industrial, entre outros. Balança/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10h30, o resultado da balança comercial da terceira semana de dezembro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de dezembro.