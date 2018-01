Dado de inflação e ata do Fed podem direcionar rumo da economia dos EUA A inflação nos Estados Unidos é o destaque de hoje, com a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de outubro. A expectativa dos investidores também pode girar em torno da ata do Fed, que sai no fim da tarde. O documento é referente ao encontro do dia 25 de outubro, quando o juro norte-americano foi mantido em 5,25% ao ano. Assim como o PPI, a ata do BC dos EUA pode sinalizar os próximos rumos da política econômica norte-americana. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de outubro. Fed/Ata - O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17 horas, a ata da reunião realizada em 24 de outubro. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de vendas no varejo em outubro. Instinet/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 11 de novembro. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de estoques das empresas em setembro. IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de setembro. FGV/Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem Industrial - Quesitos Especiais de outubro. Fed/St. Louis - O presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, William Poole, fala, a partir das 15 horas, sobre a política monetária durante conferência da Chartered Financial Analysts Society, em Wilmington (Delaware). Fed/Boston - A presidente do Fed de Boston, Cathy Minehan, participa de almoço da Newire (New England Women in Real Estate), às 15 horas, em Boston (Massachusetts). Fed/San Francisco - A presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, participa, às 18h45, de conferência sobre o desenvolvimento do Vale Central da Califórnia, promovida pela instituição em Fresno (Califórnia) Brasil/Balanços - As companhias ALL, Bradespar, Brasilagro, CCR, Celesc, Cesp, Cia Hering, CSU Cardsystem, Fras-le, Kepler Weber, Mangels, MMX Mineração, Sabesp, Saraiva e Vigor divulgam seus balanços.