Dado de trabalho abaixo do previsto pode indicar corte no juro dos EUA São Paulo, 9 de fevereiro - Após volatilidade dos últimos dias, na quarta-feira e ontem os mercados tiveram desempenhos positivos. E essa recuperação poderá ser testada hoje com a divulgação dos números oficiais de emprego nos Estados Unidos. A expectativa de economistas é de aumento de 100 mil postos de trabalho em fevereiro. Um dado abaixo do esperado pode reforçar as especulações sobre um corte na taxa de juros norte-americana, o que deve contribuir para novo fluxo de suporte para o iene, apontam analistas. Todos os eventos e dados estão no horário de Brasília. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o relatório sobre o mercado de mão-de-obra em fevereiro, que inclui o número de vagas abertas no mês, o ganho salarial médio por hora e a taxa de desemprego. EUA/Atacado - Ao meio-dia, serão divulgados os dados de vendas e estoques do atacado em janeiro. EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o saldo da balança comercial de janeiro. EUA/Fed - A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Susan Bies, discursa, às 14h30, em evento. IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro.