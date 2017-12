Dado de trabalho nos EUA leva Dow Jones ao maior nível O índice Dow Jones opera no maior nível em mais de seis anos, sustentado pelo número favorável sobre novas vagas criadas nos Estados Unidos em abril, o qual alivia a pressão sobre o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para dar andamento ao ciclo de aperto monetário no país. O índice S&P 500 atingiu o mais alto patamar desde fevereiro de 2001, a 1.321,86 pontos, mas opera abaixo dele. Às 12h46 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 1%, para 11.553,3 pontos. O S&P 500 avançava 0,44% para 1.322,80 pontos. O índice Nasdaq registrava valorização de 0,74% a 2.341,13 pontos. As informações são da Dow Jones.