Dado do PIB brasileiro pode ajudar a mudar rumo da política monetária São Paulo, 28 de fevereiro - A maior atenção dos investidores pode se concentrar na divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2006 e do dado preliminar do PIB do quarto trimestre nos Estados Unidos. Sobre o PIB do País, operadores dizem que, caso os números apontem uma economia mais fraca do que se imagina, provavelmente o Comitê de Política Monetária (Copom) poderá rever a dose do alívio monetário nas próximas reuniões. No exterior, além do PIB norte-americano, há a expectativa com a divulgação dos números sobre os estoques de petróleo e derivados nos EUA e o depoimento do presidente do Fed, Ben Bernanke. Todos os horários de eventos e divulgações de indicadores no exterior são de Brasília. PIB/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2006 e o acumulado do ano passado. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o dado preliminar do PIB do quarto trimestre. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estado Unidos), Ben Bernanke, depõe, ao meio-dia, sobre a economia norte-americana e desafios fiscais no longo prazo no Comitê de Orçamento da Câmara. EUA/Atividade - O índice de atividade dos gerentes de compras de Chicago de fevereiro sai, às 11h45, nos Estados Unidos. EUA/Imóveis - O indicador de vendas de imóveis residenciais novos de janeiro, sai, ao meio-dia, nos Estados Unidos. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 12h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 23 de fevereiro. EUA/Fed - O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estado Unidos), Donald Kohn, vai depor, às 12h30, no Comitê Especial do Senado sobre Envelhecimento para falar do "Envelhecimento da força de trabalho: o que isso significa para os negócios e a economia?". EUA/Fed/Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, Timothy Geithner, vai falar, às 19h50, sobre liquidez e mercados financeiros em Nova York. EUA/Balanço - A companhia Sprint-Nextel divulga balanço nos Estados Unidos. Reunião/CMN - O Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza, às 11 horas, sua reunião mensal. Brasil/Balanço - A América Latina Logística divulga balanço no Brasil.