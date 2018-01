Dado sobre mão-de-obra americana pode indicar rumo da economia Diante da possibilidade de desaquecimento da economia norte-americana, a divulgação do custo da mão-de-obra nos Estados Unidos pode definir uma grande parte das apostas, já que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, disse que as autoridades estão atentas aos custos trabalhistas, indicando que a inflação continua no foco do BC norte-americano. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho divulga, às 11h30, os dados revisados da produtividade e do custo unitário da mão-de-obra no terceiro trimestre. EUA/Empresas - A Challenger, Gray & Christmas divulga, às 10h30, a pesquisa de demissões feitas por grandes empresas norte-americanas em novembro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 2 de dezembro. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de encomendas à indústria em outubro. EUA/Serviços - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulga, às 13 horas, o índice de atividade dos gerentes de compras relativo ao setor de serviços em novembro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro.